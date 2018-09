Et barn dør hvert femte sekund

Tema

Det dør et barn i verden hvert femte sekund. Men færre barn dør nå enn før. Det viser en ny rapport fra verdens-organisasjonen FN.

I fjor døde rundt 6,3 millioner barn. De rakk aldri å bli 15 år gamle. De fleste hadde sykdommer som kunne vært unngått eller kurert. Det viser rapporten fra FNs barnefond (UNICEF). De har samarbeidet med flere andre om tallene.

Det er flest barn under fem år som dør. 5,4 millioner av barna som døde i fjor, var små. Mange av dem døde under fødselen eller like etterpå.

– Barna må hjelpes nå. Hvis ikke, kan 56 millioner barn dø fram til 2030, sier Laurence Chandy i UNICEF.

Mye har bedret seg siden 1990. Da døde 12,6 millioner barn under fem år.

– Men millioner dør fortsatt på grunn av hvem de er og hvor de blir født. Medisiner, vaksiner, rent vann og elektrisitet kan hjelpe dem. Dette er enkle løsninger, sier hun.

Mange av de døde barna kom fra land sør for Sahara i Afrika. Hvert 13. barn i denne delen av verden rekker ikke å fylle fem år.

Det finnes flere vanlige dødsårsaker. Problemer under fødsel er én av dem. Andre årsaker er diaré, lungebetennelse, infeksjoner og malaria.

Barn mellom fem og 15 år dør oftere av ulykker og drukning enn de yngste. Det viser rapporten. Det er også store forskjeller innenfor samme land. Barn lever farligst på landsbygda.