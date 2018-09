Flere sulter og flere blir for tjukke

Tema

Stadig flere mennesker i verden sulter. Flere blir også sykelige overvektige. Det viser en stor rapport.

– 821 millioner mennesker får for lite mat over lang tid. Slik var situasjonen ved slutten av 2017, står det i rapporten. Den kommer fra verdens-organisasjonen FN. Året før sultet 804 millioner mennesker.

Én av ni personer i verden gikk dermed sulten til sengs i fjor. Dette gjelder stadig flere, særlig i Sør-Amerika og Afrika.

Over halvparten av folk i verden bor i Asia. Der har utviklingen vært positiv en stund. Men nå ser det ut til at det ikke går like bra lenger. Det viser rapporten.

Mangelen på mat går aller verst ut over barna. Hvert femte barn under fem år får ikke i seg nok mat. Dermed vokser og utvikler de seg ikke som de skal. Dette gjelder over 150 millioner mennesker.

Det er spesielt alvorlig for 50 millioner små barn. De står i fare for å dø av sult.

Samtidig som folk sulter, spiser andre seg syke. 38 millioner barn risikerer store problemer med helsa på grunn av vekta. Nesten halvparten av disse barna bor i Asia.

Nesten 2 milliarder voksne er også overvektige. Noen er så tunge at de kan bli alvorlig syke.

– Det er størst andel sykelig overvektige i USA, melder rapporten.

Flere land sliter både med undervekt og overvekt, sier rapporten. En forklaring er fattigdom. Det kan både føre til sult og overvekt. Usunn mat er gjerne billigere enn sunn mat.

Flere store organisasjoner har hjulpet til med rapporten. Blant disse er Verdens helse-organisasjon og UNICEF.

Flere kjemper hardt for at færre skal sulte eller spise feil mat. Nå truer klimaendringer jobben som er gjort. Det gjør også krig og konflikt.