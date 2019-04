1.000 mennesker er smittet av kolera

Minst 1.052 mennesker har blitt smittet av kolera i Mosambik. Kolera er en akutt infeksjon i tarmen.

Én person har dødd hittil, skriver nyhetsbyrået NTB.

En syklon herjet i Mosambik. Det skjedde for to uker siden. Det gjorde at kolera ble en trussel.

200 personer har fått sykdommen daglig i det siste.

Folk skal få vaksiner. Et program for vaksinering starter onsdag. Helsefolk jobber for å begrense smitten.

900.000 doser vaksine mot kolera kommer til byen Beira tirsdag. Det sier Verdens helse-organisasjon (WHO).

Kolera spres i forurenset vann og mat. Folk kan dø uten behandling i løpet av noen timer. Sykdommen er lett å behandle.