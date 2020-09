19 år siden terroren mot USA

Det har gått 19 år. 11. september 2001 krasjet terrorister to fly inn i World Trade Center. De to tårnene sto i New York i USA. De kollapset etter angrepet.

Amerikanerne markerer 19-årsdagen. Det skjer i flere seremonier.

President Donald Trump besøker et minnested i Pennsylvania. Det samme skal utfordrer Joe Biden, men ikke samtidig.

I New York blir det to ulike markeringer.

Nesten tre tusen mennesker døde i angrepene. Da er 19 terrorister tatt med. De kapret fire fly. To av dem krasjet i bygningene til World Trade Center. Et annet fly krasjet i Washington. Det fjerde flyet krasjet i et jorde i Pennsylvania.

Gruppa al-Qaida og Osama bin Laden tok på seg skylda.