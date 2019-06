2.000 smittet av ebola i Kongo

Mer enn 2.000 mennesker har fått viruset ebola i Kongo. Det melder landets myndigheter. To tredeler av ofrene har dødd av sykdommen.

Natt til tirsdag angrep opprørere en by. Der er mange smittet av den dødelige sykdommen. Minst 13 vanlige personer ble drept i angrepet. Det sier lokale myndigheter.

Utbruddet av ebola ble bekreftet i august i fjor. Det er det nest dødeligste utbruddet noensinne. Over 1.300 mennesker har dødd. Det er vanskelig å hindre at viruset spres seg øst i Kongo. Der er det mye uro.

– Dette er trist og frustrerende. Usikkerheten holder oss tilbake, sier Tarik Jasarevic. Han er talsperson i Verdens helseorganisasjon (WHO).

Opprørsgrupper hindrer hjelpen. Men det er også vanskelig å hjelpe i lokalsamfunn, ifølge internasjonale organisasjoner.

De har aldri hatt ebola før i dette området øst i Kongo. Det har vært opprør med våpen og vold i mange år her. Det har gjort at mange er skeptiske til fremmede. Det gjelder spesielt de som følges av sikkerhetsstyrker eller soldater fra verdens-organisasjonen FN.

Likevel går det framover på noen områder. Over 129.000 mennesker har fått prøve ut en vaksine mot ebola, ifølge WHO. Den er prøvd ut i Kongo for første gang.