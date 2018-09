– 200 år med arbeid er tapt

Verden

Brannen startet søndag kveld. Det 200 år gamle nasjonalmuseet blir spist opp av flammene. I det svære bygget har Brasil samlet nesten hele sin historie. Bygget rommet mer en 20 millioner ting, ifølge kanalen BBC.

– Dette er en trist dag for alle brasilianere. 200 år med arbeid, forskning og kunnskap er tapt, sier president Michel Temer på Twitter.

– En kulturell tragedie, sier museets direktør til den brasilianske kanalen TV Globo.

Museet ligger i den største byen Rio de Janeiro. Bygget ble opprinnelig brukt av de kongelige da Brasil var koloni under Portugal.

Ingen mennesker skal ha blitt skadd. Men mye viktig er tapt, skriver amerikanske Cnet. Blant annet er en 12.000 år gammel fossil ødelagt. Fossilen er av det eldste mennesket som er funnet i Brasil. Arkivet til museet skal også være helt ødelagt.

I am particularly sad about Luzia, the oldest human fossil found in Brazil. She lived in south-central Brazil some 12,000 years ago and was such an important historical artifact. I can't stand the fact that we lost her. pic.twitter.com/B8InTMLNcD