25 døde etter jordskjelvet i Albania

Tidlig onsdag ble fire personer bekreftet døde. Det er etter jordskjelvet i Albania natt til tirsdag. Nå er til sammen 25 personer døde. Mens over 600 er skadd.

Enda flere kan fortsatt være fanget under bygninger som har rast sammen. Blant annet et høyhus på 18 etasjer har rast sammen i byen Durrës. Også to hoteller har falt sammen i byen.

Redningsarbeidere fortsetter å lete etter folk som lever.

Til sammen er 43 personer hentet ut av ruinene i live. Flere av dem er barn. Det melder TV-kanalen Klan.

Jordskjelvet hadde en styrke på 6,4. Det kom rett før klokka 4 tirsdag. Det skjedde omtrent 34 kilometer nordvest for hovedstaden Tirana. Siden har det vært flere etterskjelv.

Byen Durrës er Albanias nest største. Folk i byen har sovet i telt, i biler og på et fotballstadion som følge av etterskjelvene.

I september ble minst 108 personer skadd i et annet jordskjelv ved Durrës.