50 år siden tanksene rullet inn i Praha

Verden

«Sosialismen med et menneskelig ansikt» fikk en brå slutt. Det skjedde da styrker ledet av Sovjetunionen invaderte Tsjekkoslovakia 20. august 1968.

Mandag er det 50 år siden de første soldatene krysset grensa.

Tidligere det året hadde politikken i landet blitt stadig friere. Den såkalte Praha-våren fikk en brutal slutt. Over 200.000 soldater tok seg inn i landet. Over hundre mennesker ble drept i løpet av noen dager.

Tsjekkoslovakias politiske ledere ble pågrepet. De ble og tatt med til Sovjetunionens hovedstad Moskva. Der fikk de beskjed om å endre retning på politikken.

I vestlige land var 1968 et år med ungdomsopprør, protester og hippier. Det ble populært å høre til langt til venstre i politikken.

Samtidig var store deler av Øst-Europa og Sovjetunionen under kommunistisk styre. Men også i noen av disse landene våget folk å kritisere myndighetene og kreve endringer.

I Tsjekkoslovakia ble Alexander Dubcek ny leder for kommunistpartiet. Det skjedde etter en periode med dårligere økonomi. Han startet endringer han kalte «sosialisme med et menneskelig ansikt».

Han stanset sensuren. Det ble lov å møtes i større grupper. Og forsiktige økonomiske endringer ble satt i gang.

Lederne for Sovjetunionen mente Dubcek hadde gått for langt. Det gjorde også lederne for flere land i Øst-Europa. De bestemte seg derfor for å avslutte hans politiske eksperiment.

Militære styrker ble sendt av gårde. De kom fra fem av Tsjekkoslovakias kommunistiske allierte: Sovjetunionen, Polen, Øst-Tyskland, Bulgaria og Ungarn. I hovedstaden Praha tok de kontroll over kringkastingen og kommunistpartiets hovedkontor.

Dubcek ba folket om ikke å gjøre motstand med våpen. Tsjekkoslovakene ødela for de utenlandske soldatene uten å bruke vold.

Etter flere dager i Moskva kom Dubcek og president Ludvik Svoboda tilbake til hjemlandet. Dubcek sa med ustø stemme at «friheten i en periode vil bli begrenset».

Begrensningen skulle vare helt fram til i 1989. Da ble det slutt på det såkalte jernteppet som delte Europa politisk i Øst og Vest.

Under den såkalte fløyels-revolusjonen fikk Dubcek igjen en politisk rolle. Han ble hyllet for sitt mislykkede forsøk på å endre ting. Det ble slutt på kommunismen. Folket fikk styre landet.

I 1993 ble landet på fredelig vis delt i to: Tsjekkia og Slovakia.