REKORD I SMITTEDE: Fredag var det ny rekord med antall korona-smittede i USA. Fotoet er fra en parkeringsplass i bydelen Queens i New York. Her har den kubansk-amerikanske samtids-kunstneren Jorge Rodriguez-Gerada malt et 20.000 kvadratmeter stort vegg-maleri for å ære de som har mistet livet i korona-virus-pandemien. Han vil særlig ære helse-arbeidere med minoritets-bakgrunn.