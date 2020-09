96 må slutte på jobben etter litt grensehandel

Grensemat sa i juni at det var vanskelig å drive uten at folk kom fra Norge for å handle. Det kunne føre til flere ansatte kunne miste jobben. Nå er det klart at 96 av dem må slutte, skriver avisa Strömstads Tidning.

Avisa skriver at det nå blir rundt 250 ansatte igjen.

I Norge var det Sarpsborg Arbeiderblad som først skrev om saken.

Regler om reise og korona har ført til at det er færre som reiser fra Norge til Sverige for å handle. Ifølge Statistisk sentralbyrå brukte nordmenn bare 28 millioner kroner på handling i Sverige fra april til juni i år. I samme periode i fjor brukte folk fra Norge 4,1 milliarder kroner. Det er en nedgang på 99 prosent.