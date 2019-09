Advarer mot e-sigaretter

– Ingen bør røyke e-sigaretter. Derfor fraråder vi nå klart alle barn, unge, gravide og ammende å røyke e-sigaretter. Vi vet mer om de skadelige virkningene. Det er årsaken til advarselen. Det sier Niels Sandø til den danske avisa Politiken. Han er direktør i Sundhetsstyrelsen. Det er det danske helsedirektoratet.

Elektroniske sigaretter har vært på markedet i ti år. Nå har danske helsemyndigheter endret synet på slike e-sigaretter.

Sandø sier at en ennå ikke vet hvilke virkninger e-sigaretter har over lang tid. Men han sier at det ikke er tvil om at det er skadelig.

– Framtiden vil vise hvor skadelige de er. Men det er også derfor vi er bekymret, sier Sandø.

Tobakksbransjen er enig i at ikke barn, unge og gravide eller ammende skal bruke e-sigaretter. Men Sundhedsstyrelsen advarer også dem som røyker vanlige sigaretter. Det mener bransjen er «ergerlig». De mener at e-sigaretter kan være mindre skadelig enn vanlige sigaretter.

– Det er et usunt produkt. Men det skader helsa mye mindre enn vanlige sigaretter, sier Tine Marie Andersen. Hun er direktør hos interesse-organisasjonen Tobaksproducentene.