ANC leder valget i Sør-Afrika

Onsdag var det valg i Sør-Afrika. Nå telles stemmene opp. Så langt leder partiet ANC.

Partiet har fått 55 prosent av stemmene. Partiet DA er det nest største partiet. Partiet har fått 26 prosent av stemmene.

ANC har hatt makten i Sør Afrika siden 1994. Da ble apartheid-styret i landet avsluttet.

Etniske grupper ble skilt fra hverandre. Det skjedde etter at de hvite afrikanerne tok makten i landet.

Cyril Ramaphosa leder ANC. Det har vært flere skandaler rundt Ramaphosa. Mange mener han har misbrukt makt. I tillegg har han kjøpt og solgt makt, mener de.

For Ramaphosa er det viktig å vinne valget. Han ønsker ikke at andre medlemmer i partiet tar hans plass.

– Hvis Ramaphosa får under 50 prosent av stemmene, kan han bli sårbar, sier Dirk Coetzee. Han er professor i statsvitenskap ved Sør-Afrika-Universitetet (UNISA).

Folk er frustrerte i Sør-Afrika. Det er 25 år siden apartheid-styret ble avsluttet. Men det er fortsatt store forskjeller mellom fattige og rike.

Mange har ikke jobb.

– Det har gått 25 år, men de fattige blir fattigere, og de rike blir rikere, sier Anmareth Preece. Hun er lærer fra Coligny i provinsen North West.