Angrep mot hotell i Nairobi

Det brenner i en bygning med hotell og kontorer i Nairobi i Kenya. Det er kommet meldinger om eksplosjoner og skyting ved bygget. Politiet bekrefter at det foregår et angrep.

14 Riverside er et stort kompleks av bygg med kontorer, hotell og parkanlegg. Det ligger i bydelen Westlands nord i Nairobi.

Journalister er på stedet. Flere brukere på nettsamfunnet Twitter melder om skyting. De har også hørt flere høye eksplosjoner.

– Vær så snill, hjelp oss, vi gjemmer oss. Det er terrorister i svarte klær og med mye våpen her. Det skriver en person som er inne i bygget.

Det skal være snakk om minst fire angripere. Det melder kanalen BBCs journalist Ferdinand Omondi. Men det er ikke kjent hvem angriperne er.

Omondi skriver også at flere skadde blir fulgt bort fra området. Det samme skriver flere andre på Twitter.

– Det pågår et angrep her. Jeg hører kraftige eksplosjoner og skyting, skriver en annen.

– Det er stor brann og høres skudd nær Dusit Hotel. Politi med våpen er på stedet, skriver en.

– Det var en bombe, det er mye skyting. Det hvisker en mann på et kontor i bygningen. Nyhetsbyrået AFP har fått kontakt med ham.

Nyhetsbyrået har kontor rundt 5 kilometer unna. Også derfra hørte de eksplosjoner fra hotellet.

Myndighetene håndterer angrepet som et terror-angrep. Det melder kenyansk TV. Det er usikkert hvor mange som angriper. Men det meldes om minst seks personer. Minst én person skal være drept. Men det er ikke bekreftet. Charles Owino er talsmann for politiet. Han bekrefter at det foregår en politiaksjon i området.

– Vi har kalt ut medlemmer av terror-enheten og kriminalpolitiet, sier han til avisa The Star.

I september 2013 ble 67 mennesker drept på kjøpesenteret Westgate. Det ligger i det samme området av Nairobi. Den ekstreme, islamistiske gruppa al-Shabaab angrep. De er fra Somalia.

En av angriperne den gang var en 23 år gammel norsksomalier. Personen ble drept.

Al-Shabaab har siden gjennomført flere angrep i Kenya. Men det er ikke kjent om de har ansvar for det mulige angrepet tirsdag.