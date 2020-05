Angrep sykehus - to babyer blant de døde

Tirsdag stormet menn med våpen inn i sykehuset Dasht-i-Barchi. Det ligger vest i Afghanistans hovedstad Kabul. På sykehuset er det en barsel-klinikk.

To babyer er blant minst 13 drepte i angrepet. Organisasjonen Leger Uten Grenser driver klinikken.

Omtrent samtidig kom det meldinger om et annet angrep. Det var et selvmords-angrep mot en begravelse. Det skjedde øst i Afghanistan. Minst 17 mennesker skal være drept og 30 skadd.

Politiets spesial-styrker dro til sykehuset i Kabul. De reddet ut over 80 kvinner og barn tirsdag formiddag. Det melder innenriks-departementet i Afghanistan.

Bildet viser sikkerhets-folk som bærer ut babyer. Også folk som jobber ved sykehuset, skal være reddet ut. Men en gruppe leger skal fortsatt være inne på sykehuset. Det har 100 sengeplasser. Det melder kanalen TOLOnews.

Fem personer er drept. De er tre kvinner, ett barn og et medlem av sikkerhets-styrkene. Det sier en kilde til kanalen.

Det er et gjestehus like bak sykehuset. Der bor det utlendinger. Angriperne har forsøkt å komme til gjestehuset via sykehuset. Det sier kilder som jobber med sikkerheten i Afghanistan.

– Vi er kjent med det pågående angrepet mot sykehuset vi støtter. Afghanske sikkerhets-styrker er på området. Prioriteten vår nå er sikkerheten til våre pasienter og ansatte. Det sier Karine Nordstrand i en epost til nyhetsbyrået NTB. Hun er president i Leger Uten Grenser.

Klinikken deres ved sykehuset er for akutte og vanskelige fødsler. Den er det eneste med slikt tilbud i området.

Menn med våpen stormet først inn i sykehuset. Rett etter kunne folk høre minst to eksplosjoner. Tykk, svart røyk steg opp av sykehuset. Det kan være snakk om selvmors-bombere. Det sier lokale folk at de har fått vite.

Opprørs-gruppa Taliban sier at det ikke er de som angriper. Dermed er terror-gruppa IS mistenkt. De siste årene har de startet opp i Afghanistan.

Sykehuset ligger i et område der det bor mange fra minoriteten hazara. De er sjia-muslimer. IS er sunni-muslimsk. IS har angrepet gruppa flere ganger før.

En barnelege klarte å flykte fra sykehuset. Han hørte en kraftig eksplosjon ved inngangen. Det forteller han til nyhetsbyrået AFP.

– Sykehuset var fullt av pasienter og leger. Det var full panikk inne, sier han.

Utenlandske soldater har kommet til sykehuset for å hjelpe. Det sier en afghansk journalist på stedet.

Norge har omtrent 60 spesialsoldater i Kabul. Men Forsvaret vil ikke si om de deltar i kampene ved sykehuset.

– Forsvaret kan ikke kommentere pågående operasjoner, sier Ivar Moen til NTB. Han er presse-talsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Han viser i stedet til hjemmesiden deres. Der står det at norske soldater vil ha en «tilbake-trukket» rolle i Afghanistan. Men at de kan hjelpe til direkte i ekstreme situasjoner.

De norske soldatene samarbeider tett med afghanerne. De samarbeider med det afghanske politiets spesialstyrke Crisis Response Unit 222.

Mandag eksploderte fire veibomber nord i Kabul. Fire vanlige folk ble skadd. En av personene var et barn. IS har sagt at de var dem som utførte angrepet.

Afghansk etterretning pågrep en IS-leder i regionen. Det meldte etterretningen senere mandag.

I mars 2017 angrep IS et av landets største sykehus. Da ble rundt 50 mennesker drept. Blant dem var både helsepersonell og pasienter.