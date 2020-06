Anklager Kina for å ha spredt korona med vilje

USAs president Donald Trump anklaget Kina. Han sa at Kina kan ha spredt korona-viruset med vilje. Han mener hensikten var å ødelegge for økonomien i verden.

– Det er en mulighet for at det var med vilje, sier han til avisa Wall Street Journal. Selv om han sier at han ikke har informasjon fra etterretning som sier dette. Og at det er mer sannsynlig at det var et uhell.

Det har blitt mer spent mellom USA og Kina den siste tiden. Det er delvis på grunn av at Trump stadig anklager Kina. Han sier at landet ikke har vært åpne om hvordan viruset først oppsto.

Flere som jobber for ham, sier at viruset kan ha kommet fra et kinesisk laboratorium.

Trump har innført mange avgifter på kinesiske varer. I intervjuet skryter han av at han slik har svekket Kinas økonomi.

Torsdag truet han igjen med å bryte helt med Kina. Til tross for arbeidet som gjøres for å få til en avtale om handel.

Trusselen var en kommentar til handels-representant Robert Lighthizer. Han leder forhandlingene. Onsdag sa han i Kongressen at Kina hittil har fulgt avtalen. Og at det nå er umulig med et fullt brudd mellom de to landene.

– USA har stadig muligheten for å bryte helt, under visse omstendigheter, skrev Trump på Twitter.