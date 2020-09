Avis: Trump betalte ikke skatt i ti av 15 år

Donald Trump betalte ikke skatt av inntekt i ti av 15 år. Det melder avisa New York Times.

Avisa har fått tak i opplysninger fra selvangivelser gjennom 20 år.

Trump betalte 7.000 kroner i føderal inntekts-skatt i 2016. Det skriver avisa. I 2016 ble han valgt til president i USA.

Han betalte omtrent det samme året etter.

I ti av 15 år betalte ikke han noe. Det var angivelig fordi han hadde større tap enn inntekter.

Trump avviser opplysningene. Han kaller dem fullstendig falske.

Han hevder han har betalt mye i skatt.

Trump lovte også at all informasjon om skatten hans vil bli offentliggjort. Men det lovte han også før valget i 2016, uten at det har skjedd.

Alan Garten er advokat for Trump Organization. Han sa til New York Times at Trump har betalt titalls millioner dollar i skatt.

3. november er det valg på president igjen. Trump kjemper mot Joe Biden.