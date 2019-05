Barn angrepet med kniv i Japan

En mann med kniver angrep skolejenter på en bussholdeplass. To personer skal ha blitt drept og 16 skadd. Det skjedde i byen Kawasaki i Japan tirsdag morgen.

De fleste av ofrene var skoleelever. De sto i kø ved bussholdeplassen nær stasjonen Noborito. En av de drepte er en tolv år gammel jente. Det melder japanske medier.

Masami Arai snakker for myndighetene i Kawasaki. Han sier at 16 personer er innlagt på sykehus etter angrepet. Han sier at to andre ofre trolig er døde. Tilstanden skal være alvorlig for tre av de skadde.

Gjerningsmannen skal ha vært en mann i 40- eller 50-årene. Han skal ha tatt sitt eget liv etter angrepet, ifølge Arai.

De fleste av ofrene gikk på en skole som var startet av katolske nonner i Canada.

Angriperen skal ha ropt «jeg skal drepe dere» under angrepet. Det sier folk som så angrepet.

To kniver ble funnet på stedet hvor angrepet skjedde. Den mistenkte hadde en kniv i hver hånd. Så angrep han skolejentene og de andre som sto på bussholdeplassen. Det sier politiet.

– En mann knivstakk dem. Vi fikk melding klokka 7.44 lokal tid. Ifølge meldingen hadde fire barneskole-elever blitt stukket med kniv, sier Dai Nagase til nyhetsbyrået. Han er talsperson for brannvesenet i Kawasaki.

Kawasaki ligger rundt 2 mil sør for hovedstaden Tokyo.

– Dette er en svært rystende sak, som gjør meg svært sint. Jeg gir mine dypeste kondolanser til ofrene. Jeg håper de skadde kommer seg fort. Det sa statsminister Shinzo Abe i en kommentar.

USAs president Donald Trump er på besøk i Japan. Også han sa at han føler med ofrene.

– Alle amerikanere står sammen med folket i Japan. Vi sørger over ofrene og deres familier, sa han.