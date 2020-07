Båt med flyktninger sank i Tyrkia

Det kan ha vært 60 personer i båten. Det er antatt at de var fra Afghanistan, Pakistan og Iran. De har trolig druknet etter at en båt sank i en innsjø øst i Tyrkia.

Båten sank da den var i ferd med å krysse Vansjøen. Det skjedde i forrige uke. Været i området skal ha vært dårlig, sier Suleyman Soylu. Han er innenriksminister i Tyrkia. Båten ble meldt savnet lørdag. Tyrkiske myndigheter har satt inn båter og helikoptre i søket etter druknede. De har bare funnet seks døde til nå.

Soylu har fått informasjon fra vitner som var der, skriver kanalen Aljazeera. De skriver også at det var for mange i båten. Den var for 20 personer. Flere menneske-smuglere skal ha snakket med lokale myndigheter. De sier de var på båten da den sank.

Myndighetene mener at det var mellom 55 og 60 migranter i båten. 11 personer er arrestert, sier han. Vansjøen er den største innsjøen i Tyrkia. Den ligger noen mil fra grensen til Iran.

Foto: AP / NTB scanpix