Begge landene sier nabolandet skyter bomber mot dem

Flere landsbyer er blitt bombet. Det sier forsvarsdepartement i Armenia. De sier Aserbajdsjan har brukt bombekastere. Aserbajdsjan sier det samme. Men de sier at det er Armenia som gjør det.

Flere soldater er døde. De skal også ha skutt på hverandre med gevær. De har også brukt droner, ifølge kanalen NRK. Begge landene sier at de har dødsfall på sin side av grensen.

De er uenige om et område som heter Nagorno-Karabakh. Det er inne i landet Aserbajdsjan. Men de fleste som bor der er armenere.

Begge landene var en del av Sovjetunionen. De har vært uenige om dette området før. Det har vært mindre konflikter, men også krig. De første var på slutten av 80-tallet.

I Aserbajdsjan har det vært protester. Flere tusen krever at landet går til krig mot Armenia, ifølge kanalen BBC.

Flere har bedt landene om å få kontroll og hindre flere dødsfall. Både Russland og USA sier de håper det er mulig å hindre en krig. Iran er også bekymret. De sier at landene må snakke sammen. Iran frykter at en krig kan føre til at hele regionen blir mer ustabil. Det skriver avisa Tehran Times.

Samtidig sier Tyrkia at de er klare for krig. De vil forsvare Aserbajdsjan hvis det må til, sier Recep Erdogan. Han er president i Tyrkia.