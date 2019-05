Ber om hjelp til migrantene

Et nytt og bedre liv. Kanskje er det folk de håper på. 1,3 millioner mennesker krysset grensa fra Venezuela til Colombia. De flykter fra politisk og økonomisk krise i sitt eget land. Men nå sliter også Colombia med å ta hånd om dem som kommer.

– Vi har 1.296.552 personer fra Venezuela i landet vårt. Dette er det nest største antallet migranter som har kommet til ett land. Men det er flest personer på kortest tid, sa Carlos Holmes Trujillo. Han er utenriksminister i Colombia. Trujillo sa også at det blir flere og flere migranter. De skjer samtidig som situasjonen i Venezuela blir verre.

I Venezuela er det mangel på både mat og medisiner. Årsaken er den økonomiske krisa i landet. Pengene er knapt nok verdt noe. Samtidig er prisene på det som finnes svært høye. Politikerne i opposisjon mener presidentene har skylda for problemene. Her kan du lese hva de krangler om.

Colombia har problemer med å håndtere den store strømmen av mennesker. Hver eneste dag krysser flere enn 63.000 nye personer grensen.

Ministeren ba om at det internasjonale samfunnet hjelper. De trenger mer penger. Han ba også om flere politiske og økonomiske følger for Venezuela. Det kan gjøre at president Nicolás Maduro tvinges til å slutte i jobben. Trujillo støtter også opposisjonsleder Juan Guaidó som Venezuelas rette leder. Det gjør mange land i Vesten.

3,4 millioner venezuelanere har flyktet fra landet. Det sier FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Det er ventet at 5,4 millioner mennesker vil ha flyktet før 2019 er over.

Men konflikten i Venezuela kan løse seg. I forrige uke snakket opposisjonen og politikere fra regjeringen sammen. Disse forhandlingene var i Oslo.