Besøkte dødsdømt mann i hemmelighet

Folk fra Utenriksdepartementet (UD) dro til Somaliland. Der besøkte de Saad Jidre Hayd. Han er dømt til døden i Somaliland. Hayd er norsk statsborger.

Reisen ble holdt hemmelig, skriver kanalen NRK.

Det var ambassaden i Nairobi som besøkte ham. Mannen er i fengsel.

Norge har engasjert seg i saken. 54-åringen er dømt til døden for drap.

Folkene fra UD møtte myndighetene i Somaliland. De møtte blant andre presidenten.

– Og den norske borgeren, sier Trude Måseide. Hun jobber med kommunikasjon i UD.

Nordmannen skulle skytes. Henrettelsen var planlagt 21. november, men er utsatt.

NRK snakket med Liban Yusuf før UD-besøket. Han er vise-utenriksminister.

– Jeg har fått beskjed om at de vil komme hit. Og jeg vil legge til rette for deres besøk her i Somaliland, sa han.

Norge og Somaliland har lenge hatt et godt forhold, la han til.