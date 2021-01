Bidens plan for de første 100 dagene

En korona-pandemi som har krevd 400.000 liv. En økonomi i krise. Et land som er dypt splittet både politisk og sosialt.

Joe Biden har fått en stor jobb, nå som han har blitt president i USA.

David Farber tror håndteringen av pandemien vil bli viktigst. Han er historie-professor.

– Vi har 4.000 amerikanere som dør av covid-19 hver eneste dag. Utrullingen av vaksinen har vært en katastrofe. Så jeg tror det vil stå i front, sier han.

Selv har 78 år gamle Biden lagt fram en plan for sine første 100 dager som president. Den ser ut til å være ambisiøs.

Allerede på dag én lover han en rekke grep. Få timer etter at han tar over, kommer han til å signere 15 president-ordrer. Her er noen av dem:

* en beordring av stans i byggingen av grensegjerdet mot Mexico

* en erklæring om at USA blir med igjen i Parisavtalen

* en erklæring om at USA melder seg inn igjen i Verdens helseorganisasjon (WHO)

* innføring av nye etiske standarder for Det hvite hus

* en slutt på reise-restriksjonene for innbyggere fra muslimske land

* tiltak for å stoppe at mennesker som kom til USA ulovlig som mindreårige blir kastet ut av landet

* reversering av en av Trumps første ordrer: at 11 millioner mennesker som oppholder seg ulovlig i USA, skal sendes ut.

Biden varsler også at det nå kan bli lettere å få amerikansk statsborgerskap.

Flere andre tiltak er dessuten ventet i løpet av kort tid. Blant annet vil Biden at USA skal bli med i atomavtalen med Iran igjen. Han ønsker også mer kontroll på våpen i landet.

I kampen mot korona-viruset lover Biden å ta grep med en gang.

Nye regler vil gjøre det påbudt med munnbind på offentlig eiendom. Også når man reiser ut delstaten. Andre vil bli anbefalt å bruke munnbind i 100 dager.

De som har studentlån vil få lenger tid på å betale tilbake.

Biden vil også at vaksineringen skal skje raskere. Han sier det skal settes 100 millioner vaksine-doser i løpet av hans første 100 dager som president.

Det skal også opprettes 100 nye vaksinasjons-sentre på én måned.

Folk i USA er veldig splittet, både sosialt og politisk. Biden vil måtte jobbe mye med å jobbe opp politisk tillit. Å bekjempe rasisme vil også stå høyt opp på lista.

– For å være ærlig så er dette en krise som USA ikke har sett makn til siden Abraham Lincoln ble tatt i ed, sier David Farber.

Lincoln ble president en måned før den amerikanske borgerkrigen brøt ut i 1861.

Biden er mer opptatt av klima-krisen enn sin forgjenger. Han vil foreslå en tiltakspakke på 2.000 milliarder dollar for å jobbe med klima i USA fram mot 2050.

Listen er lang og oppgavene er store. Men andre presidenter har hatt det vanskeligere før ham.

– I 1933 kom Franklin D. Roosevelt inn i Det hvite hus. Da lå arbeidsløsheten i landet på 25 prosent. Børsen hadde falt nesten 90 prosent. Folk var ikke i stand til å få pengene sine ut av banken, sier Farber.

– Amerika har kommet seg igjennom verre ting før.