Bil kjørte inn i sperring i London

Verden

Tirsdag kjørte en bil inn i en sperring ved Parlamentet i London.

Området utenfor parlamentet skal være stengt av. Det skriver avisa The Sun.

Ulykken skal ha skjedd rundt klokken 07.30 tirsdag. En mann skal ha kjørt bilen som kolliderte. Han ble tatt av politiet på stedet. Det skriver politiet på nettsamfunnet Twitter.

Folk som var i nærheten opplevde hendelsen som dramatisk.

– Bilen var i fargen sølv. Den kjørte inn i sperringen i stor fart. Det var veldig dramatisk. Jeg ser at det kommer røyk fra bilen, sa en person til kanalen Sky News.

The Sun har lagt ut en mobilvideo på internett. Videoen viser kollisjonen. I videoen ser ikke hendelsen like dramatisk ut.

Videoen viser personer som går på gaten i nærheten. De snur seg nesten ikke mot bilen som kjører inn i sperringen.

Politiet skriver på Twitter at ingen skal være alvorlig skadd. Politiet melder også at saken etterforskes som et mulig terrorangrep.