Biler forsvant i dypet

Verden

Den strore brua på motorveien raste plutselig sammen tirsdag ettermiddag. Morandi-broen er en del av en vei med fire felt. Bilder viser at flere titalls meter med motorvei mangler på tvers over en dal. Brua ligger ved byen Genova i Italia.

Opp mot ti biler forsvant i avgrunnen da brua raste. Det melder det italienske nyhetsbyrået ANSA.

Så langt er minst 22 personer funnet døde, sier Edoardo Rixi. Han er av Italias vise-transportminister. Personene har blitt funnet i biler som raste ned sammen med broen.

– Dessverre kan jeg bekrefte at det er 22 døde. Det er et tall som sannsynligvis kommer til å øke, sier Rixi til TV-kanalen Sky TG24.

Det var både biler og lastebiler blant kjøretøyene som falt ned. 80 meter av brua kollapset.

Det er satt i gang en stor redningsoperasjon, sier italiensk brannvesen.

Mesteparten av brua falt ned over jernbaneskinnene under. Både personbiler og lastebiler dundret i bakken. Det gjorde også tonnevis av betong og armeringsjern.

Danilo Toninelli er transportminister. Han sier at det er en stor ulykke og kaller den for en enorm katastrofe. Han var tirsdag ettermiddag på vei til Genova. Byen ligger ved Middelhavet nordvest i Italia.

Ulykken skjedde da det regnet kraftig. ANSA melder at broen falt sammen 100 meter over bakken. Ifølge myndighetene skyldes sammenbruddet trolig en feil ved brua.

Noen så brua falle. Et øyenvitne forteller at han så minst 8–9 biler knust under steinmassene, melder kanalen Sky TG24.