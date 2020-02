Brann i Australia slukket etter 210 dager

En brann har herjet nær Port Macquarie på østkysten av Australia. Den ble endelig slukket etter 210 dager. Det skjedde ved hjelp av oppsamlet vann og kraftig regn.

Flere etater samarbeidet. De fikk slukket den 858 hektar store brannen. Den var nord i delstaten New South Wales. Det skriver avisa The Sydney Morning Herald.

400 hektar av brannen var under bakken i et område med myr. Brannen ble matet av organisk materiale som var nedbrutt. Derfor virket ikke vanlige metoder for å slukke brann.

Løsningen ble å pumpe inn 65 millioner liter oppsamlet vann. De siste dagene har det kommet 260 millimeter regn. Til sammen var det nok til å slukke brannen onsdag.

Brannen var ikke like synlig som andre branner i skog og kratt. Men røyken fra den skapte problemer for folk som bor i nærheten.

Hvorfor brenner Australia? Her kan du lese mer om det.

Det er fremdeles 25 aktive branner i New South Wales. Det er den delstaten i Australia der det bor mest folk. Fire av brannene er ikke under kontroll. Mot slutten av uken er det ventet regn. Myndighetene håper det skal dempe brannene.