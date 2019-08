Brasil sier nei til hjelp

G7-landene Frankrike, Italia, Tyskland, Storbritannia, Japan, USA og Canada har hatt møte. De ble enige om å gi 180 millioner kroner til regnskogen i Amazonas. Det sa Frankrikes president Emanuel Macron etter møtet. De siste ukene har flere, store branner herjet i regnskogen i Brasil.

Men Brasils regjering vil ikke ta imot pengene. Det bekrefter også kontoret til Brasils president Jair Bolsonaro. Det skriver den brasilianske avisa G1.

– Takk. Men kanskje disse midlene kan brukes til å plante skog i Europa. Hvordan kan Macron ikke engang forhindre en forutsigbar brann i en kirke som er et sted for verdensarv? Men prøve å fortelle oss hva vi kan gjøre i vårt land? sier Onyx Lorenzoni. Han er stabssjef for Bolsonaros regjering. Han viste til kirken Notre Dame i Paris i Frankrike. Den brant tidligere i år.

– Macron bør heller ta vare på sitt hjem og Frankrikes kolonier, sier Lorenzoni.

Ricardo Salles er miljøminister i Brasil. Mandag sa han at han ønsker støtten fra G7-landene velkommen. Men Bolsonaro har vært mer kranglete mot landene som har ønsket å hjelpe.

Franske Macron sier at Amazonas er en sak om angår hele verden. Det er til tross for at regnskogen delvis ligger i Brasil. Bolsonaros regjering har fått kritikk. Flere mener at de ikke har vernet regnskogen i Amazonas godt nok.

– Det er deres land. Men Amazonas er verdens lunge. Vi kan hjelpe deg med å redde den. Men vi kan ikke la deg ødelegge alt. Det er det klare budskapet fra den franske presidenten.