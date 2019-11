Bruker milliarder på krisehjelp

Store områder i Australia har lenge hatt for lite regn. Noen steder har det ikke vært skikkelig regnvær på fire år. I mange områder har det også vært farlige skogbranner.

Nå skal politikerne hjelpe folk som er rammet. Regjeringen gir 1 milliard australske dollar i krisehjelp. Det er like mye som 6,3 milliarder norske kroner.

Støtten gis som billige lån. Tilbudet går særlig til bønder som sliter på grunn av vann-mangelen.

Bønder har vært nødt til å kjøpe vann til høye priser. Mange er tvunget til å selge dyrene sine. De klarer ikke å dyrke jorden.

Flere bønder sier at hjelpen kommer for sent. Mange mennesker er misfornøyde med regjeringens klima-politikk. Politikerne i Australia har støttet kull-industrien. De blir anklaget for å løse ett problem samtidig som de gjør miljøet verre.