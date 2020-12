Et flertall i Folketinget har besluttet at Danmark skal slutte å lete etter olje i Nordsjøen. Det opplyser klimaminister Dan Jørgensen. Han tror avgjørelsen vil bli lagt merke til internasjonalt.

– Den står godt sammen med valget om å bli fossilfrie i 2050, sier Jørgensen.

Partiene har gått sammen om den såkalte Nordsjøavtalen. Den ble vedtatt torsdag kveld. Der er de enige om å stoppe utvinningen av olje helt innen 2050.

Danmark er EUs største produsent av olje. I hele verden kommer landet på 40. plass.

Danmark startet å utvinne olje i 1972. Siden det har staten tjent 541 milliarder danske kroner på oljen. Men de siste årene har inntektene falt. Det skyldes delvis lavere priser på olje, men også at det er mindre olje igjen på de danske olje-feltene.

I 2019 var inntektene fra oljen 5,9 milliarder danske kroner. Det er ifølge tall fra Energistyrelsen.

Nå er danskene i gang med å planlegge hva de skal gjøre når de nå velger bort oljen.

– Det har vært mange arbeidsplasser i oljebransjen. De kommer til å være i andre bransjer. Det sier Tommy Ahlers. Han er partiet fra Venstre.

– Folk vil kunne jobbe med vind-energi. Og vi skal fange CO2 og putte det ned i noen av olje-feltene. Dermed kan vi bruke den samme kompetansen som olje-bransjen har, sier han.

Også Norge er i gang med et prosjekt for CO2-fangst. Med langskip skal CO2 fanges fra industri-anlegg i Norge. Gassen skal lagres under havbunnen på norsk sokkel.

– Det er et viktig og stort industri-prosjekt for framtida. Det sa statsminister Erna Solberg til NTB onsdag.

Nyheten fra Danmark har blitt godt mottatt av norske miljø-organisasjoner. Både Natur og Ungdom, Greenpeace, Naturvernforbundet og WWF Verdens naturfond hyller olje-stoppen. I en felles pressemelding krever de at den norske regjeringen følger det danske eksemplet.

– Danmark har skjønt at oljealderen er over. Det har også en rekke andre land skjønt. Nå må Norge åpne øynene for at også vår olje- og gassvirksomhet må begrenses, dersom vi faktisk ønsker å løse klimakrisen. Det sier Silje Ask Lundberg, som er leder i Naturvernforbundet.

Også Frankrike, Costa Rica, Irland og Portugal har vedtatt stans eller pause i olje- og gassutvinning. Det sier organisasjonene.

De er kritiske til at den norske regjeringen ikke har satt en stopper for olje-leting.

I november behandlet Høyesterett Klimasøksmålet. Natur og Ungdom og Greenpeace saksøkte staten for å åpne for leting etter olje i deler av Barentshavet. Nå venter partene på dommen fra Høyesterett.