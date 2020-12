Danmark stenger i jula

– Mange gjør mye. Men det er for lite. Vi må gjøre mer. Derfor må vi stenge ned landet, sier Mette Frederiksen. Hun er statsminister i Danmark. Hun møtte pressen onsdag. Da varslet hun om nye regler for å hindre smitte. Allerede torsdag skal alle kjøpesentre bli stengt.

– Januar og februar kan bli de verste månedene i pandemien. Derfor må vi gjøre mer. Og vi må gjøre det nå, sier hun.

De som jobber som frisører, fysioterapeuter og lignende må stenge 21. desember. Da må også de siste elevene slutte på skolen for året. 25. desember stenger landet helt ned. Bare apotek og matbutikker får være åpne. Slik skal det være fram til 3. januar.

– Folk må begrense hvor mange de møter. Ingen skal møte mer enn ti andre. Og det er ingen oppfordring om at du skal møte ti andre. Heller motsatt. Du kan ikke møte flere enn ti i den perioden, sier Frederiksen.

Folk i Sverige får en lignende beskjed. Det blir forbudt å møte mer enn åtte personer. Og det blir også strengere regler for puber og utesteder i Sverige. De må stenge klokka 22 i tida framover.

Myndighetene har fått kritikk for å gjøre for lite for å stoppe smitten. Nå ber de folk unngå kontakt med folk de ikke bor med. Folk bør droppe reiser som er mulig å unngå. Og myndighetene vil ha en korona-lov. Årsaken er at regjeringen mener den nye loven vil være viktig. De mener at det er umulig å innføre strengere regler uten den.

Både kongen i Sverige og statsministeren sier landet har mislyktes. Det er fordi de ikke har klart å beskytte folk mot smitten.

– Vi har mange som har dødd. Det er forferdelig. Det er noe vi alle lider av, sier kong Carl Gustaf til kanalen SVT.

Både Danmark og Sverige er hardere rammet enn Norge. Noen av tiltakene i Danmark skal gjelde fram til mars. Mens noen av tiltakene i Sverige skal gjelde fram til juni. I Norge kan det bli mindre strenge regler fra midten av januar. Det sier helseminister Bent Høie.

I Sverige har 7.802 dødd med korona. Myndighetene sier det er den tredje største dødsårsaken i landet i 2020.

I Danmark har 975 dødd med korona. I Norge har 402 dødd med korona. Tallene er fra Johns Hopkins University. De er oppdatert 17. desember.