De fleste problemene med Google er løst

Google er et av verdens største selskap innen data. Mange bruker epost, søk, kart og nettlagring fra Google. Folk over hele verden meldte fra om problemer mandag. Det er ukjent hva som førte til problemene.

YouTube er en nettside fra Google hvor folk kan laste opp filmer. Youtube sier at mange tok kontakt for å si fra om at de har vansker med å bruke siden. Men verken de eller andre deler av Google sier noe om hva som er årsaken.

Europa er området som virker å ha vært hardest rammet. Men land i hele verden ble rammet. Nettsiden downdetector.com har registrert hvor mange som sier de har hatt problemer. Mer enn 130.000 meldte fra om å feil på Youtube mandag, Flere titusen slet også med e-post fra Gmail.

Det ser også ut til at det var ulike problemer på de ulike nettsidene.