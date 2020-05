De første grensene er åpnet igjen

Litauen, Latvia og Estland har laget den første «reiseboble» i Europa. De som bor i et av disse landene, kan reise fritt over grensa til de andre. De åpnet grensene igjen natt til fredag, nøyaktig klokka 00.00.

De har som mange andre land holdt grensen stengt i flere uker. Årsaken er korona-viruset.

Vi har valgt å åpne grensene til hverandre. Det er gjort for å få økonomien i gang igjen, sier Saulius Skvernelis. Han er statsminister i Litauen. Han sier det var viktig for landene å få denne reiseboblen nå.

– Det er en mulighet for bedrifter til å åpne igjen. Og det gir et lite håp for folk om at livet er på vei tilbake til normalen, sier han.

Den nye regelen gjelder bare for de som bor i landene. Folk som kommer dit fra andre land må fortsatt i karantene. Der må de være i 14 dager.