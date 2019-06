De krever at statsministeren slutter

Praha sentrum var fylt med folk søndag. De krever at Tsjekkias statsminister Andrej Babis slutter.

Demonstrasjonen beskrives som den største i Tsjekkia på 30 år.

Minst 250.000 mennesker var med. Det hevder arrangørene og lokale medier. Markeringen var på høyden Letna i sentrum.

Babis er en rik mann. Han anklages for å ha misbrukt penger fra Den europeiske union (EU). Demonstrantene krever at han blir gransket. De krever også at han slutter som statsminister.

Folk protesterte også 4. juni. Da var omtrent 100.000 mennesker med.