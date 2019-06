De røde vant valget i Danmark

Alle stemmene etter valget i Danmark er talt opp. Mette Frederiksen i partiet Socialdemokratiet kan danne flertall med støtte fra partiene Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti (SF) og Enhedslisten. De hører til venstresiden i politikken. De kalles de røde partiene.

– Det er en historisk seier, sier Frederiksen. Hun sier at danske velgere har valgt en ny retning.

Lars Løkke Rasmussen fra partiet Venstre er statsminister i dag. Han leder en regjering av partier på høyresiden i politikken. De kalles de blå partiene.

Like før midnatt innrømmet Rasmussen at de blå hadde tapt valget, ifølge kanalen TV 2. Torsdag klokka 11 vil han gå til dronning Margrethe. Han vil gi Frederiksen sjansen til å danne regjering.

De røde så ut til å vinne gjennom hele kvelden. Mot slutten ble det enda tydeligere. Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre får 91 plasser i nasjonal-forsamlingen Folketinget. Dermed danner de flertall uten miljøpartiet Alternativet.

De to store partiene fikk mange stemmer. Det er Socialdemokratiet og Venstre. Men de blå partiene mistet mange stemmer. Årsaken var at Dansk Folkeparti mistet mange velgere. De ligger langt til høyre i politikken. Også partiet Liberal Allianse gjorde et dårlig valg. De er med i regjeringen.

Partiet Stram Kurs fikk også få stemmer. De er veldig langt til høyre i politikken.

Kristian Thulesen Dahl leder Dansk Folkeparti. Han innrømmer at partiet ikke har vært «dyktig nok». Men han vil jobbe videre for partiet.

– Budskapet er at når du går gjennom stormen, skal du holde hodet høyt, sier Han. Han sier også at han ikke ønsker å slutte som partileder.

De røde partiene tar over jobben etter den blå regjeringen. Socialdemokratiet kan danne mindretalls-regjering. Da må de søke støtte hos nasjonal-forsamlingen fra sak til sak. Eller de kan samarbeide med tre andre partier og lage en flertalls-regjering.

Nå venter tøffe forhandlinger om regjering for Frederiksen. Socialdemokratiet og Radikale Venstre har kranglet under valgkampen. Radikale Venstre ønsker en friere økonomisk politikk. Mens Frederiksen har lovet høyere skatter og avgifter. Hun vil også gi mer penger til velferd og pensjon.

Frederiksen har også lovet å beholde den strenge politikken om asyl. Mens de andre partiene på venstresiden ønsker mykere regler. De andre røde partiene vil også ha raskere endringer i politikken om miljø.

– Det blir vanskelig. Vi er mange partier som gjerne vil ha noe å si. Og det skal vi få alle sammen, sier Frederiksen.