– Demokratiet vårt er under et angrep under sidestykke. Det sa Joe Biden onsdag kveld norsk tid. Han talte til det amerikanske folket. Han sa at det som har skjedd i Kongressen i hovedstaden, er et angrep på demokratiet. Biden er valg til USAs neste president.

Hundrevis av demonstranter som støtter Donald Trump, stormet inn i Kongressen. Der var det møte for å godkjenne valg-resultatet i USA. President Donald Trump vil ikke innrømme at han tapte valget. Onsdag skulle Kongressen godkjenne valg-resultatet. Nå er det utsatt. Årsaken er opptøyene inne i og ved kongress-bygningen i Washington D.C.

Medlemmene i Kongressen måtte forlate bygningen. De skal ikke være skadd.

Det er meldt om vold i opptøyene. Flere i politiet er skadd. En kvinne skal være skutt i brystet.

Biden ba president Donald Trump til å snakke på nasjonalt direktesendt TV. Biden ba ham og kreve at opptøyene stanser. Og at folk slutter å omringe Kongressen.

Klartale.no oppdaterer saken.