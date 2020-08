Demonstrerer etter at svart mann ble skutt

Guvernøren i Wisconsin i USA setter inn nasjonalgarden. Det er for å håndtere protestene i delstaten. Folk er sinte etter at en svart mann ble skutt og skadd av politiet. Det skjedde i byen Kenosha søndag.

Jacob Blake ble skutt i ryggen av politiet. Han er alvorlig skadd. Ben Crump er Blakes advokat. Han sier 29-åringens tre sønner var i bilen da han ble skutt.

Samme dag førte det til demonstrasjoner i byen Kenosha. Den ligger omtrent 50 kilometer sør for Milwaukee. Noen demonstranter kastet steiner og satte fyr på biler.

Mandag kveld demonstrerte folk igjen. Da brukte politiet tåregass for å spre folk.

Tony Evers er guvernør i Wisconsin. Han ber demonstrantene om å ikke bruke vold og ødelegge ting. Han sier at 125 soldater fra nasjonalgarden kommer til å være i byen. Det er for å beskytte «kritisk infrastruktur». Samtidig ble det portforbud i deler av Kenosha. Det var for andre natt på rad. Folk hadde ikke lov til å gå ut.

Portforbudet begynte å gjelde klokka 20 lokal tid. Like før samlet en gruppe seg utenfor tinghuset i byen.

Noen av dem kastet vannflasker og andre ting mot politiet. De hadde stilt seg opp ved inngangen til tinghuset.

Politiet brukte tåregass for å spre demonstrantene. Det skjedde omtrent en halvtime etter at portforbudet hadde begynt å gjelde. Men ikke alle demonstrantene forlot stedet.

Demonstrasjoner mot politiet har også startet i New York.