Demonstrerer på flyplass i Hongkong

En stor gruppe demonstranter har satt seg ned i ankomst-hallen. De protesterer ved Hongkongs flyplass.

Flyplassen er en av de travleste i verden. Demonstrantene har på seg svarte klær. De holder opp skilt og roper slagord:

– Det er ingen opptøyer, bare tyranni!

Demonstrantene er det første som møter folk som kommer til flyplassen.

Folk i Hongkong har demonstrert i over en måned. De vil ha mer demokrati. De krever også at en lov stanses. Den gjør at folk som er mistenkt for noe straffbart, kan sendes til Fastlands-Kina.