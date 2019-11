Denne byen i Somalia er nesten helt oversvømt

Det er unormalt vær i Øst-Afrika. Det fører til ekstremt mye regn.

I Somalia er over 200.000 mennesker tvunget på flukt. Det er på grunn av alt vannet, ifølge organisasjonen Redd Barna.

Byen Beledweyne er nesten helt oversvømt.

Samtidig anslås det at nærmere 1 million mennesker er rammet. Det er i fattige Sør-Sudan.

– Dette er en katastrofe. Folk sitter igjen uten noen ting, sa Hussein Mar Nyuot tidligere i uka. Han er Sør-Sudans minister for humanitære saker.

Både i Sør-Sudan, Somalia, Kenya, Etiopia og Tanzania har folk dødd i flom og jordskred.

For et par år siden var det tørt i Øst-Afrika. 17 millioner mennesker risikerte å sulte. Det var fordi det ikke regnet, ifølge verdens-organisasjonen FN.

I 2018 begynte det i stedet å regne mer enn normalt. De siste månedene har det kommet styrtregn. Det har ført til store oversvømmelser og skred.

Avlinger er ødelagt, og husdyr har druknet. Vannet har skapt bekymring for utbrudd av kolera og andre sykdommer.

Minst 29 mennesker døde i jordskred nord i Kenya. Her har det falt like mye nedbør på noen uker som det vanligvis kommer i løpet av et helt år.

Sør i Etiopia døde nylig 22 mennesker i et skred. Regnet hadde høljet ned i ti timer.