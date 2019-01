Denne dama skaper allerede trøbbel for Trump

Det er andre gang Nancy Pelosi blir valgt som leder for Representantenes hus i USA. Hun ble valgt sist i 2007.

Pelosi blir USAs mektigste kvinne. Hun regnes som etter presidenten og visepresidenten i makt. Partiet Demokratene vant flertallet i Representantenes hus. Det skjedde i mellomvalget i november. Dermed har ikke lenger partiet Republikanerne og president Donald Trump flertall der lenger. Men partiet har flertall i Senatet. USAs nasjonalforsamling Kongressen består av Representantenes hus og Senatet.

Representantenes hus samlet seg fredag. Da tok de opp konflikten rundt budsjettet i USA. Trump krever å få penger til en grensemur mellom Mexico og USA. Ellers vil han ikke godkjenne resten av budsjettet. Resultatet er at deler av staten stopper opp. Konflikten har vart i to uker.

Pelosi ledet saken i Kongressen. De bestemte at statsapparatet skulle starte opp igjen. Samtidig laget de en egen sak på at det ikke blir penger til muren. Men det er ventet at Senatet vil si nei eller ikke stemme over saken. Årsaken er at Trump også vil nekte for dette. Det betyr at konflikten kan fortsette.

Konflikten gjør at staten ikke leverer tjenestene befolkningen er lovet. Det kan også føre til økonomiske problemer for 800.000 mennesker i staten. De er enten permittert. Eller de går på jobb uten å vite om de får lønn.

Men Pelosi varsler at hun vil snakke og jobbe for folket i USA.

– Det amerikanske folket har krevd en ny start, sa Pelosi da hun holdt sin tale. Hun snakker om at de må kjempe for middelklassen på en rettferdig måte, også med økonomien. De må også ta vare på ordninger som gir sosialhjelp og helsehjelp. Pelosi er også opptatt av klimasprøsmål. o

– Det amerikanske folket forstår nødvendigheten av tiltak mot global oppvarming. Kongressen må slå følge med dem, sa hun.

Pelosi er 78 år gammel. Hun var sist leder i da George w. Bush var president. Han var også fra Det republikanske partiet.