En 20-åring kjørte på folk med vilje. Det skjedde i Charlottesville i USA i august 2017. Folk i den lille byen husker det godt.

Mannen er i dag 22 år. Snart får han dommen.

– Folk ser fram til at rettssaken avsluttes, sier Ryan Kelly til nyhetsbyrået NTB. Han er pressefotograf.

– Folk tenker på angrepet hver eneste dag. Det er en kjempestor sak for en så liten by, sier Kelly.

Han jobbet for lokalavisen The Daily Progress. Han bodde i den fredelige småbyen. Denne våren har han vært i Norge. Han har jobbet som fotograf for NTB og andre norske medier.

Heather Heyer ble drept i angrepet. Det skjedde for snart to år siden. Flere andre ble kritisk skadd.

James Alex Fields sier han er nynazist. Han ble pågrepet kort tid etter angrepet.

Kelly tenker på angrepet hver dag selv. Han hadde tatt bilde av høyreekstreme folk samme dag. De bar hakekors og ropte rasistiske slagord. De protesterte mot at en statue skulle fjernes.

– Hele dagen hadde vært forferdelig, sier Kelly.

Så kom bilen til en smal gate. Folk hadde samlet seg for å vise sin motstand mot de ekstreme. Disse demonstrantene var på vei hjem.

– Jeg rakk ikke å tenke på hva som skjedde. Jeg fulgte etter bilen og knipset bilder, forteller fotografen.

Fields venter egentlig på to dommer. Den ene kommer fredag, den andre i juli.

Fields hadde en vanskelig barndom. Han slet psykisk. Dette har forsvarerne sagt i retten.

Motstanderne i retten har en annen mening. De sier at 22-åringen beundrer Adolf Hitler. Han har vist ingen anger. De mener at dommen må være streng. Den må skremme andre fra å gjøre det samme.

Fields slipper dødsstraff. Han har sagt seg skyldig i det meste. Han fikk laget seg en avtale for å unngå dødsstraff.

Fotograf Kelly tror ikke folk i Charlottesville ønsker å vise nåde.

– Mange har hatt en dårlig barndom uten at de gjør noe slikt, sier Kelly.