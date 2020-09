– Det kan bli katastrofe

Moria er Hellas største flykting-leir på øya Lesvos. Nå meldes det om den første korona-smittede i leiren.

– En 40 år gammel mann fra Somalia har testet positivt. Det sier en kilde i det greske innvandrings-departementet.

Det bor nesten 13.000 asyl-søkere i den overfylte Moria-leiren. Egentlig er det bare plass til 2.800 personer der.

– Dette er noe vi lenge har fryktet. Det finnes nesten ikke et helse-tilbud i Moria. Et utbrudd av korona kan bli katastrofe. Tusenvis av voksne og barn bor ekstremt tett oppå hverandre. Det sier Redd Barnas general-sekretær Birgitte Lange.

Det vil bli vanskelig å hindre at smitten sprer seg under et utbrudd.

– Nå er det viktigere enn noen gang at også norske myndigheter begynner å hente ut barn og familier fra Moria, før situasjonen forverrer seg, sier Lange.

Leirene på greske øyer er egentlig stengt ned fra til 15. september. Det er vanskelig å komme inn i leiren. Men i Moria sover mange asyl-søkere i telt i en olivenlund utenfor leiren. Der er det vanskeligere å sørge for at korona-regler holdes.