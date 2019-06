– Dette beviser at Iran er skyldig

To tankskip ble angrepet i Omanbukta torsdag. Det ene var fra Japan. Det andre var delvis eid av norske John Fredriksen. Det var eksplosjoner. Mannskapet måtte flykte fra skipene.

Angrepene skjedde i hav som tilhører Iran.

– Iran er ansvarlige for disse angrepene, sier Mike Pompeo. Han er utenriksminister i USA.

USAs marine viser fram video på Twitter. De sier at videoen viser en iransk båt fra marinen. USA mener at folk i båten fjerner en mine. Den er festet på det japanske tankskipet Kokuka Courageous.

USA hevder at Iran prøver å fjerne beviser i videoen. De mener at Iran forsøker å skjule at de angrep skipene. Det melder kanalen CNN.

Iran reagerer kraftig på anklagene.

– Vi synes anklagene er skremmende, sier utenriksminister Mohammad Javad Zarif til iransk radio.

Iran fordømmer angrepene. De er mistenkelige, skriver Zarif videre på Twitter.

Han mener det er rart at et japansk skip er angrepet. Det skjer samtidig som Japans statsminister besøker Iran. Shinzo Abe forsøker å bedre forholdet mellom Iran og USA. Landene har et dårlig forhold.

Det er fortsatt uklart hvordan skipene ble angrepet. Det japanske skipet har tydelige hull i skrogene. Noen sier angrepene skjedde med torpedoer. Det stemmer ikke, sa japanske myndigheter torsdag.

Mannskapet på det japanske skipet sier at de så noe som fløy. Det skjedde like før den andre eksplosjonen på skipet. Det sier et av vitnene på det japanske skipet Kokuka Courageous.