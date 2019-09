Dette frykter de kan skje ved en hard brexit

Mangel på mat og medisiner. Mye dyrere strøm. Store forsinkelser ved Den engelske kanal. Det er hva Storbritannias regjering frykter ved en hard brexit.

Storbritannia skal etter planen ut av Den europeiske union (EU). Det kalles brexit. Det kan skje med eller uten en avtale med EU. Britene har ikke villet si ja til en avtale som er forhandlet fram. Dermed kan brexit skje uten noen avtale. Dette kalles hard brexit.

Onsdag kveld la den britiske regjeringen ut dokumenter på sin nettside. Der står det hva regjeringen frykter kan skje ved en hard brexit.

Det er Parlamentet som har krevd at regjeringen gjør informasjonen offentlig.

Regjeringen har nå lagt ut seks sider. De er knyttet til den såkalte «Operation Yellowhammer». Det er navnet på regjeringens plan for en brexit uten avtale. Det kan bli både demonstrasjoner og motdemonstrasjoner i landet. Og det kan bli mer uro. Det står det i dokumentene.

Dokumentene beskriver bare noe som kan skje. Det er ikke en analyse av følgene, eller et forsøk på å finne ut hva som mest sannsynlig vil skje.

– Det beskriver hva som kan skje i verste fall, skriver Michael Gove. Han er ansvarlig for regjeringens forberedelser til en mulig hard brexit.

Problemene ved Den engelske kanal kan vare i opptil tre måneder. Det melder kanalen Sky News. Lastebiler kan blir forsinket i opptil to og et halvt døgn.

Det kan også bli forsinkelser for britiske turister som vil reise til utlandet. Det gjelder både trafikk med ferje bil og fly. Det kan ta lang tid å få levert medisiner, ifølge regjeringens dokumenter.

Det kan også bli mindre av noen matvarer. Samtidig vil maten kunne bli dyrere.

Det kan også bli vanskeligere for politiet i Storbritannia og EU å dele informasjon. Det skriver regjeringen.

Britene skal etter planen ut av EU 31. august. Men Parlamentet har vedtatt en ny lov. Den sier at statsminister Boris Johnson må be om at brexit utsettes. Det er dersom han ikke får til en avtale med EU innen 19. oktober.