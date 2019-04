Dømt til 14 års fengsel

Tirsdag ble Frode Berg dømt til fengsel i 14 år. Dommen kom tirsdag.

Berg kommer ikke til å anke dommen. Det opplyser den russiske advokaten Ilja Novikov. Det skriver kanalen NRK.

Berg er dømt for spionasje i Russland.

Før dommen trodde Frode Bergs forsvarer Brynjulf Risnes at dommen ville bli mildere.

– Det er ikke usannsynlig at det kan bli en litt mildere dom. Men det er ikke godt å si, uttalte Risnes nylig til nyhetsbyrået NTB.

Saken mot Frode Berg startet 2. april i byretten i Moskva. Først ble nordmannen fengslet i 6 måneder til. Så var det en dag med beviser. Til slutt fikk aktoratet og forsvarerne fortelle hva de mente. Domstolen fikk en knapp uke på seg til å skrive dommen.

Her kan du lese historien om Frode Berg.

Berg og hans hjelpere håper det foregår forhandlinger mellom norske og russiske myndigheter.

Øystein Hansen er leder for Frode Bergs støttegruppe. Han tror mye har skjedd allerede.

– Når Erna Solberg sier at de skal gjøre det beste for Frode Berg. Da regner jeg med at hun har sine ord i behold, sa han mandag til NTB.

Statsminister Erna Solberg besøkte nylig Russland. Da hadde hun et møte med president Vladimir Putin. Norsk presse stilte spørsmål om Berg- saken. Putin sa til pressen at det måtte være en dom før noe kunne skje.

Frode Berg ble pågrepet i Russland 5. desember 2017. Da hadde han dokumenter og ekstra penger på seg. Russiske myndigheter mener at han spionerte for Norge. Siden har han sittet i Lefortovo-fengselet i Moskva. Berg har sagt at han ikke er skyldig i spionasje. Men han innrømmer å ha hatt kontakt med norsk etterretning før han dro til Russland.