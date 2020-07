Én av fire i New Delhi kan være smitte av korona

Nesten 1,2 millioner mennesker har fått påvist korona i India. Nesten 29.000 er døde i India. Men det kan være langt flere i virkeligheten.

Helsemyndighetene i New Delhi har tatt blodprøve av over 21.000 innbyggere. De er tilfeldig valgt. 23,5 prosent av dem hadde anti-stoffer. Det kan bety at de har vært smittet av korona.

Les også: Mer smitte gjør at flere land stenger igjen

I New Delhi bor det 20 millioner mennesker i New Delhi. Hvis én av fire har vært smittet, er det så mange som 4,7 millioner personer. Det er 40 ganger mer enn det offisielle tallet.