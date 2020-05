Er sinte på Norge

Flere politikere i Ungarn er sinte. Årsaken er et brev til Europarådet. Mange er kritiske til den. Nå må Norges ambassadør i landet møte opp og si hva dette handler om. Det må også ambassadørene fra de andre landene i Norden.

Brevet handler om at Viktor Orbán har fått mer makt i det siste. Årsaken er korona. Orbán er statsminister. De nye reglene betyr at han kan styre ved dekret. Da kan han lage nye lover og bestemme ting, uten at nasjonalforsamlingen har noe å si.

Europarådet skrev et brev til Orbán i mars. De skrev at de var bekymret. Det sier de norske utenriksministerne at de er enige i.

– Rettsstatens prinsipper må komme først. Selv i en nød-situasjon, står det i brevet.

Les videre: Advarer mot å ofre demokratiet

Utenriksdepartement sier til NTB at Norges ambassadør er kalt inn til et møte. Det skal være i det ungarske departementet. UD vil først kommentere saken når møtet er ferdig.

Péter Szijjártó er utenriksminister i Ungarn. Han skriver på Facebook at landet klarer seg uten hjelp. Han sier de «ikke vil ha noen ynkelig og hyklersk veiledning utenfra». Han sier de kan bestemme hva de vil gjøre og ikke gjøre. Han ber de nordiske landene passe sine egne saker.