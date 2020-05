EU er klare med mer penger til krise-hjelp

750 milliarder euro skal være med på å redde økonomien i Europa. Det er forslaget fra kommisjonen i Den europeiske union (EU). Det er mer enn 8 billioner norske kroner. Med dagens verdi av krona er det 8.135 milliarder.

– Dette er et vendepunkt for Europa i den krisen vi er i, sier Paolo Gentiloni. Han er EU-kommisjonær for økonomi. Han sier pengene er i tillegg til det de har brukt til nå. For EU har allerede fått på plass flere ordninger. De er verdt 540 milliarder euro.

Les også: EU vil ha åpning av grensene i Europa

Nettavisen Politico skriver at 500 milliarder skal bli delt ut til landene som er med i EU. Det har de hørt fra en som har sett planen. De siste 250 milliarderene skal bli lånt ut. Nyhetsbyrået NTB skriver at det er Italia og Spania som får mest.

EU-president Ursula von der Leyen skal si hva planen er. Det skjer onsdag 13.30. Da blir også EUs budsjett for årene fram til 2027 presentert.