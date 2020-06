EU vil skaffe mer penger til vaksine

Den europeiske union (EU) skal ha møte og konserter. Det skjer i helga. Shakira, Coldplay, Usher, Jennifer Hudson, Miley Cyrus og Justin Bieber er noen av de som skal spille musikk.

– Artister kan være viktige for å få til en endring. De kan bruke sine evner til å bidra med noe positivt. På toppmøtet og konserten 27. juni vil artister, forskere og verdens ledere tale med én stemme. De vil gi et løfte til verden om at de skal hjelpe til med å bli kvitt korona-viruset, sier Ursula von der Leyen. Hun er president i EU-kommisjonen. Hun skal også være vert for det som skal skje lørdag.

Men det er flere enn politikere og artister som skal være med. Mange kjendiser sier at de også vil delta.

Charlize Theron og David Beckham er bare to av dem som har sagt ja til å komme. De skal snakke med ledere og aktivister fra hele verden, skriver EU.

Konserten starter klokka 15 lørdag. Den er også slutten på kampanjen for å skaffe penger. Det skal bli brukt til å lage en vaksine mot korona.

EU hadde også en stor konferanse for givere 4. mai. Da var målet å skaffe 7,5 milliarder euro. Det er omtrent 81 milliarder kroner. Det skulle få fart på jobben med å lage vaksinen. Etter tre timer hadde de fått inn 7,36 milliarder euro. Det kom fra ledere fra over 50 land og ulike stiftelser.