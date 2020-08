Europa strammer inn mot korona

Europa frykter en ny bølge med viruset korona. Den kan komme som følge av mer reising i sommerferien. Tallene viser at smitten øker i flere land.

Derfor skjerper nå land reglene for innreise. I Hellas kaller myndighetene det for en «våkn-opp-uke». De begynner med strengere regler. Det skjer etter at Hellas har fått 380 flere personer som er smittet med korona. Smitten har kommet i august.

I Skottland er det gjeninnført strenge tiltak i og rundt byen Aberdeen. Det skjer etter at flere personer er blitt smittet med korona.

Også i Frankrike endres reglene. I Toulouse sørvest i Frankrike blir det påbudt med munnbind. Folk må bruke det i travle handlegater og på de mest trafikkerte plassene. Reglene gjaldt fra onsdag. Det vil bli lignende regler for Paris og flere andre byer snart, sier franske myndigheter.

Amsterdam er hovedstanden i Nederland. Dit reiser mange turister. Munnbind blir påbudt i enkelte områder der mange ferdes. Det gjelder blant annet i Red Light District. Også i havnebyen Rotterdam er det regler som ligner. Tiltakene kommer som svar på mer smitte av korona i landet.

I Danmark vurderer myndighetene å stenge av deler av byen Aarhus. Årsaken er økt smitte, skriver kanalen TV 2.

Det ble registrert 112 nye koronasmittede i Danmark onsdag, melder DR ifølge kanalen NRK. Tallet er det høyeste siden 7. mai.