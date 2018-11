Fanger skulle be, men rømte i stedet

Fanger er på rømmen. De brøt seg ut av et fengsel vest i Indonesia, sier myndighetene i landet. 90 fanger er borte.

Fangene skulle samles til en bønn. De valgte i stedet å utnytte situasjonen. De brøt ned gjerder for å rømme fra fengselet.

113 personer rømte.

– Vi har fanget 23 av dem. Men vi leter fortsatt etter de andre, sier Ade Kusmanto. Han jobber for myndighetene.

Fengselet skal voktes enda strengere. Ti vakter var på jobb da fangene rømte.

Slik rømning har skjedd før i Indonesia. Fangene har det ofte dårlig i fengsel.

I mai i fjor rømte 400 fanger fra et fengsel. Det skjedde også under en bønn. En måned senere rømte flere andre. Det skjedde under en flom som gjorde at en av murene kollapset.