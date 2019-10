Fant sprekker i fly

To flyselskap har satt 13 Boeing 737-fly på bakken. Det ble funnet sprekker ved flyets vinger. Også 38 skandinaviske fly skal undersøkes.

USAs luftfarts-myndigheter har bestemt at flyene skal undersøkes. Det skjedde etter at det ble funnet sprekker på fly i Kina.

Flyselskapet Southwest Airline har undersøkt over 200 fly. De har satt to fly på bakken. Også det brasilianske selskapet Gol Linhas Aereas har undersøkt sine fly. De har tatt 11 fly ut av drift, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Sprekkene er funnet på det som kalles «pickle fork». Det er en del som blant annet styrker vingenes feste til flykroppen.

Også 38 skandinaviske fly skal undersøkes. Det skriver magasinet check-in.dk. Det skal gjelde fly fra SAS og det danske selskapet Jet Time.

Flyene er en versjon av typen Boeing 737 kalt NG. Det er en forkortelse for neste generasjon. Boeing planlegger å erstatte NG med MAX-flyene. Men alle MAX-flyene er for tiden satt på bakken. Årsaken er to ulykker med denne flytypen i Indonesia i fjor og Etiopia i mars. Til sammen 346 mennesker døde i ulykkene.